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МИД РФ ждет от Дании объективного суда над российским химиком Никифоровым

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что власти Дании непредвзято рассмотрят дело обвиняемого в шпионаже российского ученого Алексея Никифорова в апелляционной инстанции, считают, что в отношении россиянина допущен правовой произвол.

"Обращает на себя внимание, что суд полностью проигнорировал представленные гражданином России доводы о безосновательности предъявленных обвинений. В приговоре нет ни слова о том, что деятельность Никифорова причинила какой-либо ущерб датской стороне", - сказал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев в четверг на брифинге в Москве.

По словам дипломата, Москва ожидает "от датской стороны объективного и неполитизированного рассмотрения дела россиянина в ходе начинающегося апелляционного процесса".

"Исходим из того, что в отношении Алексея Никифорова был допущен правовой произвол, и рассчитываем, что российский гражданин будет освобожден", - подчеркнул Зайцев.

Дело Алексея Никифорова

Суд по делу обвиняемого в шпионаже российского ученого Алексея Никифорова проходит в датском городе Ольборг в закрытом режиме.

В декабре 2020 года прокуратура Дании сообщила, что гражданину РФ предъявлено обвинение в шпионаже. Датские правоохранительные органы считают, что он передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой.

Агентство обращалось в прокуратуру Дании с запросом, в котором был задан вопрос, расследуется ли в королевстве уголовное дело в отношении гражданина России Никифорова, и если да, то по каким статьям. "У нас нет других комментариев, кроме этого пресс-релиза. Человек (упомянутый в пресс-релизе - ИФ) находится под стражей с июля 2020 года", - сказали в прокуратуре, добавив ссылку на сообщение о предъявлении обвинения в шпионаже неназванному гражданину России.

Из открытых источников известно, что Никифорову 35 лет, он специалист по "химии редких и рассеянных элементов", работал в одном из датских университетов, проживал в Копенгагене и Ольборге.

После сообщений датской прокуратуры в МИД РФ сообщили, что обвинения в адрес россиянина бездоказательны, и назвали его арест "охотой на ведьм", которая ставит под удар деятельность российских специалистов на территории Дании.

МИД РФ Дания Алексей Никифоров Алексей Зайцев

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