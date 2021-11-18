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Минздрав Швейцарии заявил о приходе пятой волны COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Швейцарию пришла уже пятая волна пандемии COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава Минздрава страны Ален Берсе, но добавил, что не видит необходимости в введении новых ограничений. Как пишет Guardian, он сказал, что развитие эпидемии будет зависеть от поведения всех швейцарцев.

Издание напомнило, что за месяц суточный прирост заболеваемости в Швейцарии вырос вчетверо. По данным счетчика Worldometers на четверг, за сутки в стране выявили 6017 новых случаев заражения коронавируса. На прошлой неделе число госпитализаций с коронавирусом выросло к предыдущей неделе на четверть, смертность на 80% - 53 летальных исхода за неделю.

Берсе отметил, что рост заболеваемости его тревожит, тем более, что в стране слишком много взрослых без иммунитета к COVID-19. Сейчас в стране полностью привиты 65% населения, на конец июля таких было 50%, на конец апреля - 10%.

Эпидемиолог из универстита Берна Кристиан Альтхаус в интервью Neue Zurcher Zeitung призвал вернуть людей на удаленку, вернуть бесплатные тесты на коронавирус и больше носить маски в помещениях. Он считает, что непривившиеся граждане не имеют права "брать общество в заложники". Он предупредил, что на фоне более низких темпов вакцинации по сравнению с соседними Германией, Францией и Италией Швейцария может к Рождеству оказаться в критическом положении.

Швейцарские парламентарии 28 ноября проголосуют по законам, вызванным пандемией, в том числе по COVID-сертификатам для полностью вакцинированных, переболевших или сдавших отрицательный тест на наличие болезни. Предполагается, что сертификат даст обладателю возможность заграничных поездок, посещения публичных мероприятий, таких общественных мест, как рестораны и концерты.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19
Швейцария Миндрав коронавирус Ален Берсе Кристиан Альтхаус

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