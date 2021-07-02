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Минздрав Швейцарии призвал непривитых граждан не ездить в РФ на Евро-2020

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Швейцарским футбольным болельщикам, непривитым от COVID-19, лучше воздержаться от поездки в Санкт-Петербург на матч их сборной против Испании, заявил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

"Там быстро распространяется штамм "дельта". Если вы не вакцинированы, советую не ездить туда. Если же вакцинированы, то езжайте, но соблюдайте осторожность", - приводят его слова швейцарские СМИ.

В сообщениях отмечается, что власти Швейцарии понимают, что этот штамм со временем станет доминирующим и в их стране. Тем не менее, они не советуют швейцарцам рисковать и, не имея иммунитета, ездить на футбольный матч в Россию.

Матч Швейцария-Испания состоится в пятницу вечером в Санкт-Петербурге. Эта игра завершит российскую программу Евро-2020.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Швейцария Санкт-Петербург Евро-2020 Ален Берсе коронавирус

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