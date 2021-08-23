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На Филиппинах одобрили вакцину "Спутник Лайт"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена на Филиппинах, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа rАd26), также уже одобренной на Филиппинах в рамках процедуры ускоренной регистрации в марте этого года.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

"Спутник Лайт" после её регистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Никарагуа, Палестина, Бахрейн, Маврикий.

РФПИ Спутник V Филиппины

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