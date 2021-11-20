Около 40 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против вакцинации от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 38 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу австрийский телеканал ORF со ссылкой на полицию.

Большинство демонстрантов вели себя мирно, но к вечеру начались потасовки и полицейских забрасывали пивными банками и пластиковыми бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый спрей.

По сообщению телеканала, многие демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды с подписью "не привит", в толпе были плакаты "Так начался 1938 год" или "Шалленберг - Менгеле". Сообщается, что многие демонстранты приехали в Вену из соседних стран на автобусах.

В минувшую пятницу австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной.

По его словам, со следующей недели Австрия вводит четвертый общенациональный "локдаун" для борьбы с пандемией коронавируса, он продлится 20 дней. Затем последует "локдаун" для тех, кто не получил прививку. С 13 декабря привитые граждане и граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от необходимости следовать жестким мерам общественного ограничения.

В последнее время число новых заражений коронавирусом в Австрии сильно растет. По данным министерства по социальным вопросам и здравоохранению, по состоянию на 20 ноября в стране с начала пандемии подтвержден 1 млн 40,54 тыс. случаев заболевания. Индекс заболеваемости (число новых инфекций на 100 тысяч человек за неделю) по стране составляет 1,021 тыс. новых случаев, это очень высокий показатель.