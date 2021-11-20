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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Около 40 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против вакцинации от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 38 тыс. человек вышли в Вене на демонстрации против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает в субботу австрийский телеканал ORF со ссылкой на полицию.

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Большинство демонстрантов вели себя мирно, но к вечеру начались потасовки и полицейских забрасывали пивными банками и пластиковыми бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый спрей.

По сообщению телеканала, многие демонстранты прикрепили к одежде желтые звезды с подписью "не привит", в толпе были плакаты "Так начался 1938 год" или "Шалленберг - Менгеле". Сообщается, что многие демонстранты приехали в Вену из соседних стран на автобусах.

В минувшую пятницу австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в стране станет обязательной.

По его словам, со следующей недели Австрия вводит четвертый общенациональный "локдаун" для борьбы с пандемией коронавируса, он продлится 20 дней. Затем последует "локдаун" для тех, кто не получил прививку. С 13 декабря привитые граждане и граждане, переболевшие коронавирусом, будут освобождены от необходимости следовать жестким мерам общественного ограничения.

В последнее время число новых заражений коронавирусом в Австрии сильно растет. По данным министерства по социальным вопросам и здравоохранению, по состоянию на 20 ноября в стране с начала пандемии подтвержден 1 млн 40,54 тыс. случаев заболевания. Индекс заболеваемости (число новых инфекций на 100 тысяч человек за неделю) по стране составляет 1,021 тыс. новых случаев, это очень высокий показатель.

Хроника 09 января 2020 года – 20 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Вена Австрия коронавирус

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