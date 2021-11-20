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Что случилось этой ночью: суббота, 20 ноября

Возвращение Байдена к обязанностям президента США, оправдательный приговор по делу Кайла Риттенхауса, госпитализация Саакашвили в Гори

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры. Он передавал их вице-президенту Камале Харрис пока находился под анестезией на процедуре колоноскопии. Личный врач Байдена сообщил, что по состоянию здоровья он может в полной мере выполнять свои обязанности.

- Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года. Адвокаты настаивали на том, что Кайл Риттенхаус действовал в пределах самообороны. Он сделал несколько выстрелов из винтовки по напавшим на него участникам погромов, один из которых был вооружен пистолетом.

- Саакашвили доставили в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Реанимобиль с экс-президентом Грузии сопровождала колонна полицейских автомашин. Личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе пропустили на территорию госпиталя.

- Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе. При этом в Белом доме добавили, что выражают обеспокоенность, когда видят действия или заявления, которые не соответствуют ожиданиям США.

- Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства. Стороны смогут обсудить в том числе последнюю эскалацию конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

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