Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном приблизительно в 11:35 (19:35 по Москве - ИФ). Президент был в хорошем расположении духа и в то время вернулся к исполнению обязанностей", - написала Псаки в твиттере.

По словам Псаки, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

В Белом доме отметили, что Харрис пробыла на посту президента страны один час 25 минут. Таким образом, она была первой женщиной-президентом США.

Ранее в пятницу Байден передал полномочия Харрис на время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

Временная передача полномочий президента предусмотрена 25-й поправкой к конституции США.