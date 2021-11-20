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Личный врач Байдена заявил, что президент может в полной мере выполнять обязанности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по состоянию здоровья может в полной мере выполнять обязанности президента США и главнокомандующего вооруженными силами страны, говорится в распространенном Белым ломом врачебном заключении.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - говорится в заключении личного врача Байдена Кевина О'Коннора.

Как сообщалось, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден вернулся к исполнению обязанностей после того как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис на время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии.

В то же время Псаки отметила, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры.

США Джо Байден

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