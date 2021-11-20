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В Чехии выявили новый максимум по числу случаев COVID-19 за сутки

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Чехии накануне зафиксировали очередной максимум по количеству выявленных в сутки случаев COVID-19 - второй раз за эту неделю, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В пятницу Минздрав Чехии отчитался о 22 936 новых случаях болезни. Предыдущий максимум был установлен в минувший вторник - 22 511 случаев. Таким образом, за последние семь дней уровень заболеваемости в стране вырос до 929 случаев на 100 тыс. жителей.

По данным ведомства, в четверг скончались 110 инфицированных: впервые с апреля суточное число жертв вновь превысило отметку в 100.

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18 ноября власти Чехии одобрили новые ограничения для непривитых граждан. С понедельника только те, кто вакцинирован или переболел COVID-19, смогут посещать места культурного отдыха, ходить в бары, рестораны и парикмахерские, заселяться в отели. Исключение составляют подростки от 12 до 18 лет, люди, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться, и та категория лиц, которая получила, по крайней мере, одну дозу вакцины, сообщало AP.

И. о. министра здравоохранения Чехии Адам Войтех подчеркивал, что цель этих мер - мотивировать людей вакцинироваться.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Чехии с населением примерно 10,7 млн человек было диагностировано свыше 1,98 млн заражений COVID-19, около 32 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 1,75 млн человек выздоровели.

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Чехия Коронавирус

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