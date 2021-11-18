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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Словакия и Чехия введут ограничения для непривитых

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Словакии введет локдаун для тех, кто не привился от коронавируса, власти Чехии пока ужесточают для таких людей ограничения, сообщает АР.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что "локдаун для непривитых" введут с понедельника 22 ноября пока на три недели.

С этого дня только те, кто полностью привился от коронавируса или перенес COVID-19 за последние полгода, смогут ходить рестораны, торговые центры, спортивные заведения, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и посещать массовые мероприятия. Чтобы ходить на работу, им придется дважды в неделю делать тесты. В регионах, где складывается наиболее тяжелая ситуация, общепит, спортклубы, салоны красоты и отели будут вовсе закрыты.

По данным на вторник, суточный прирост COVID-19 в Словакии составил 8342 новых случая заражения, отмечает АР и напоминает, что население страны составляет 5,5 млн человек. По признанию чиновников, в стране осталось мало свободных инфекционных коек.

В Чехии непривившимся закроют доступ на общественные мероприятия, в общепит, в культурные учреждения, к парикмахерам и в отели, объявил глава Минздрава страны Адам Войтех. Раньше им можно было туда проходить по отрицательным ПЦР-тестам, теперь эта возможность отменяется. Запрет не касается тех, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией. Тем, кто ходит на работу и не привился, придется сдавать тесты раз в неделю.

На вторник, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Чехии составил 22 511 новых случаев в сутки.

Новые правила вводятся с 22 ноября до конца февраля. Их цель - стимулировать вакцинацию. Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что эти требования власти решили ввести по примеру Баварии.

Локдаун для непривитых ранее ввела Австрия.

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Чехия Словакия коронавирус Австрия Бавария Эдуард Хегер Андрей Бабиш

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