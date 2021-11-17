Антирекорды по заболеваемости COVID-19 побиты в Чехии и Словакии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Чехии и Словакии одновременно зафиксированы антирекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает АР. Об ускорении распространения коронавируса стали сообщать и другие страны Европы.

В Чехии суточный прирост заболеваемости COVID-19 составил 22 479 новых случаев, это больше почти на 8000, чем фиксировалось на прошлой неделе. Предыдущий антирекорд по заболеваемости в стране был установлен 7 января. За неделю прирост заболеваемости на 100 тысяч человек в стране вырос с 558 зараженных до 813.

Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что правительство обдумывает введение ограничений, в том числе, частичного локдауна для непривившихся по примеру Австрии.

В Словакии за сутки коронавирусом заразились 8 342 человек, предыдущий рекорд был установлен 12 ноября - 7244 новых случаев за сутки. В больницах находятся 2879 человек с COVID-19, 81% из них не прививались.

Правительство страны также планирует ввести ограничения для невакцинированных, чтобы разгрузить больницы. Как предупредил премьер-министр Эдуард Хегер, на три недели непривившимся могут ограничить доступ в торговые центры, спортивные учреждения и на массовые мероприятия.