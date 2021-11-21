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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Франция направила спецназ в Гваделупу для подавления протестов против COVID-19

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Франция направляет подразделение полицейского спецназа в количестве 50 человек для восстановления порядка на французской заморской территории Гваделупа, пострадавшей от беспорядков и грабежей на фоне протестов против протоколов COVID-19, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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После встречи с министром заморских территорий Себастьеном Лекорну Дарманен сказал журналистам, что "государство будет твердо стоять на своем". В ходе беспорядков в Гваделупе, где были разграблены магазины, а протестующие открывали огонь по полицейским, были арестованы более 30 человек.

Дополнительные 50 человек увеличат численность полиции и жандармов до 2 тыс. 250 человек, сообщил Дарманин.

Префект Гваделупы Александр Рошат, представляющий французское правительство на архипелаге, в пятницу ввел комендантский час с 6 вечера до 5 утра после пяти дней гражданских беспорядков.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Гваделупа коронавирус

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