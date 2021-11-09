КС Франции одобрил продление "санитарных пропусков" до лета 2022 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный совет Франции подтвердил законность решения продлить сроки применения в стране "санитарных пропусков" по COVID-19 до 31 июля 2022 года, сообщает Le Figaro. Ранее предполагалось, что эта система вводится до 15 ноября.

Члены совета решили, что продление этой меры обосновано и что при этом соблюден баланс интересов безопасности здоровья граждан и интересов защиты их прав и свобод.

Одновременно совет счел неконституционным принятый на прошлой неделе проект закона о праве руководителей учебных заведений на информацию о вакцинации учащихся. В совете решили, что такое расширение полномочий директоров школ и лицеев будет несоразмерным посягательством на право школьников на охрану тайны личной жизни.

Санитарные пропуска с QR-кодом ввели во Франции специальным законом с 9 августа. Они выдаются привившимся от коронавируса или недавно переболевшим. Такие пропуска обязательны для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Конституционный совет признал эти требования законными.

В сентябре президент Эммануэль Макрон допустил, что срок действия санитарных пропусков может быть сокращен, если этого позволит эпидемиологическая ситуация. Противники санитарных пропусков и вакцинации во Франции устраивают регулярные акции протеста.