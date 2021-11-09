Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

КС Франции одобрил продление "санитарных пропусков" до лета 2022 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный совет Франции подтвердил законность решения продлить сроки применения в стране "санитарных пропусков" по COVID-19 до 31 июля 2022 года, сообщает Le Figaro. Ранее предполагалось, что эта система вводится до 15 ноября.

Члены совета решили, что продление этой меры обосновано и что при этом соблюден баланс интересов безопасности здоровья граждан и интересов защиты их прав и свобод.

Одновременно совет счел неконституционным принятый на прошлой неделе проект закона о праве руководителей учебных заведений на информацию о вакцинации учащихся. В совете решили, что такое расширение полномочий директоров школ и лицеев будет несоразмерным посягательством на право школьников на охрану тайны личной жизни.

Санитарные пропуска с QR-кодом ввели во Франции специальным законом с 9 августа. Они выдаются привившимся от коронавируса или недавно переболевшим. Такие пропуска обязательны для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Конституционный совет признал эти требования законными.

В сентябре президент Эммануэль Макрон допустил, что срок действия санитарных пропусков может быть сокращен, если этого позволит эпидемиологическая ситуация. Противники санитарных пропусков и вакцинации во Франции устраивают регулярные акции протеста.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

9
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая
Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Конституционный совет коронавирус Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Макрон напомнил непривитым французам, что пандемия не закончилась

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Польский премьер назвал Москву источником кризиса с беженцами

Литва введет с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Белоруссией

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

Адвокаты направили апелляцию на арест судна РФ в Дании и альтернативный иск

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

Истребитель Checkmate привезли в Дубай для участия в первом зарубежном авиасалоне

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });