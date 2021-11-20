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Мэр Роттердама осудил беспорядки на акциях против планов ввести COVID-пропуска

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб выступил с решительным осуждением беспорядков, в которые накануне вечером переросли акции протеста против планов правительства Нидерландов ввести COVID-пропуска для входа в общественные помещения, сообщает в субботу издание The Gurdian.

"Оргия насилия - я не могу придумать, как иначе описать это событие", - сказал он на пресс-конференции.

Как добавил мэр, "полиция была вынуждена достать оружие и даже произвести выстрелы прямой наводкой".

По данным The Gurdian, накануне несколько сотен протестующих жгли машины, пускали фейерверки и забрасывали полицию камнями. В ответ стражи правопорядка применили водометы, делали предупредительные выстрелы в воздух.

В результате столкновений пострадали семь человек, более 20 были арестованы. Власти ожидают еще аресты, поскольку центр города, где произошли беспорядки, активно просматривается камерами наблюдения, что позволит установить личности участников инцидента.

На прошлой неделе премьер Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране на три недели частичного локдауна, однако его эффективность еще только предстоит оценить. Пока в стране фиксируют максимальные за время пандемии показатели заболеваемости: в четверг за сутки выявили свыше 23 тыс. случаев COVID-19, тогда как предыдущие пики, отмеченные в декабре 2020 года, достигали примерно 13 тыс. случаев.

Тем временем, парламент разошелся во мнениях относительно плана правительства Рютте пускать в общественные помещения лишь обладателей COVID-пропусков - тех, кто вакцинировался, переболел COVID-19 или сдал отрицательный ПЦР-тест.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,3 млн заражений, более 18,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Нидерланды Роттердам Коронавирус

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