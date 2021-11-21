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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Нидерландах прошли протесты против COVID-ограничений

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Нидерландах вспыхнули новые волнения против новых правил изоляции на фоне роста числа случаев COVID-19 в Европе, сообщает BBC News.

Люди бросали фейерверки в полицию и поджигали велосипеды в Гааге после того, как полиция открыла огонь по протестующим. Тысячи демонстрантов также вышли на улицы Австрии, Хорватии и Италии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "очень обеспокоена" ростом случаев заболевания коронавирусом в Европе. Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил BBC News, что, если меры не будут ужесточены по всей Европе, lо марта от коронавируса в Европе могут скончаться еще около 500 тысяч человек.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды Коронавирус

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