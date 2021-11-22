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Лукашенко предостерег Польшу от закрытия погранпереходов с Белоруссией

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полякам стоит хорошенько подумать, прежде чем закрывать транспортное сообщение с Белоруссией.

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, его цитирует госагентство БелТА.

"Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не желает противостояния на границе.

"Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг (мигрантов - ИФ) мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - сказал Лукашенко.

21 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Белоруссии, в том числе закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

На пресс-конференции в Таллине он заявил, что нелегалов с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. "Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - отметил Моравецкий.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Белоруссией, где, как считает польский премьер, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации".

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Александр Лукашенко Белоруссия Польша

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