Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посольство РФ в США одобрило высказывание Псаки об урегулировании конфликта в Донбассе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США заявило, что приветствует заявление пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки Администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений", - говорится в сообщении, размещенном на официально странице посольства в Facebook.

Пресс-служба дипмиссии подчеркнула, что Минские договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер.

"Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", - добавили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки поприветствовала слова президента РФ Владимира Путина о необходимости мирного урегулирования конфликта в восточной Украине с помощью Минских договоренностей. В ходе брифинга она также добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности "поддерживать диалог для решения многих разногласий" между Москвой и Вашингтоном.

Россия США Украина

Новости по теме

Новости

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Сенатор США предложил ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

В МИД РФ заявили, что Россия готова участвовать в экономических проектах в Афганистане

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

ЕС подал запрос в ВТО на формирование панели арбитров в рамках иска к РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });