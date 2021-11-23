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США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса

США не будут вводить новый локдаун из-за коронавируса
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам нет необходимости вводить новые меры в виде локдауна, чтобы остановить распространение COVID-19, они будут полагаться на другие инструменты, заявил в понедельник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

"Мы движемся в другом направлении. У нас есть инструменты для ускорения выхода из пандемии: доступные вакцины, иммунизация, в том числе прививки для детей, терапевтические средства", - сказал Зинтс журналистам на брифинге в Белом доме.

Он подчеркнул: "Мы можем обуздать распространение вируса без необходимости каким-либо образом закрывать нашу экономику".

Зинтс добавил, что только за пятницу, субботу и воскресенье минувшей недели 3 млн человек получили бустерную дозу вакцины.

"Не откладывайте, сделайте бустерный укол, чтобы вы могли усилить защиту от коронавируса перед тем, как мы вступим в зиму", - призвал чиновник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что американские ведомства здравоохранения в настоящее время не рекомендуют вводить локдаун или экономические ограничения для сдерживания роста числа случаев заболевания COVID-19.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро понедельника в США с начала пандемии коронавируса выявлено 47 730 591 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составляет 771 118.

По распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро минувшей субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 128 496 человек. 229 837 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.

Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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