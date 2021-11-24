В США в ноябре резко выросла заболеваемость коронавирусом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Количество ежедневных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США в ноябре выросло на 46% по сравнению с показателями на конец октября, сообщает ABC News.

Кроме того, по данным телеканала, за последние две недели число госпитализаций выросло на 15%. Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в штатах Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в стране было зафиксировано более 92 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 1,4 тыс. смертей от последствий заболевания.

За весь период пандемии в США было выявлено более 47,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 773,7 тыс. смертей от последствий заболевания. Обе дозы вакцины получили около 59% населения.