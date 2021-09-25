Лавров заявил, что РФ ждет отказа США от навязывания другим своей модели развития

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что США откажутся не только от военных, но и от любых других методов навязывания своей модели развития другим странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Недавно президент Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", - сказал Лавров, выступая в субботу на Генассамблее ООН.

Министр также заметил в последнее время "настойчивые попытки принизить роль ООН в решении ключевых проблем современности". Эти попытки, по мнению Лаврова, "проявляются в концепции так называемого "порядка, основанного на правилах", которую Запад настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву".

"Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов, устав ООН - это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью", - сказал глава российского МИДа.

По его словам, "переводя дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения".

В пример Лавров привел выдвинутую администрацией США идею созыва "саммита демократий", который, по его оценке, "станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива - вполне в духе "холодной войны" - провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - заявил министр.

Он выразил уверенность в том, что "пора извлекать уроки из опасных последствий курса на подрыв ооноцентричной архитектуры, которая была сформирована по итогам второй мировой войны и не раз служила надежной страховкой от катастрофических сценариев".

"Перед лицом глобальных вызовов мировому сообществу необходимо единение, а не новый раскол", - заявил глава МИД РФ, добавив, что "Россия твердо выступает за отказ от любой конфронтации и стереотипов, за объединение усилий для решения ключевых задач развития и выживания человечества".

"Для этого у нас есть достаточно инструментов. Прежде всего - это ООН и ее Совет безопасности, который необходимо адаптировать к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул он.

Завершая выступление, Лавров предложил ввести хештэг -"НашиПравилаУставООН", который будет переведен на все официальные языки ООН.