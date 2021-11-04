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Пусковое окно эксперимента НАСА по перенаправлению астероида DART начнется 23 ноября

Пусковое окно эксперимента НАСА по перенаправлению астероида DART начнется 23 ноября
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Стартовое окно эксперимента Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) DART по перенаправлению астероида "Диформос" начнётся 23 ноября, сообщила в ходе пресс-конференции НАСА инженер лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса Елена Адамс.

"Через 20 дней мы запустим эксперимент (DART - "ИФ") на ракете Falcon-9. Вы могли слышать 23-е или 24-е как даты запуска, на самом деле мы планируем запуск на 23-го числа по тихоокеанскому времени в 22:20 (24 ноября 8:20 мск), если запуск произойдет в первый день пускового окна, или же 24-го в 1:20 по восточному времени (25 ноября 8:20 мск), большинство возможностей запуска намечены на ночное время", - рассказала Адамс.

Она отметила, что окно других возможных дат для запуска достаточно долгое для межпланетного запуска - с 24 ноября до 15 февраля.

"Мы можем запустить (эксперимент - "ИФ") в любую дату этого периода", - добавила она.

По словам Адамс, миссия продлится около 10 месяцев, за время которых специалисты лаборатории проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий для НАСА. Она подчеркнула, что в ходе полета будет проверена разработанная для НАСА система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, которая начнёт работать за час до сближения с астероидом. Он перейдёт с наблюдения за большим астероидом "Дидимосом" на меньший "Диформос", после чего возьмет курс на столкновение.

По плану эксперимент DART отправится со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии на ракете-носителе Falcon-9 компании SpaceX и достигнет астероида "Дидимос" в сентябре 2022 года, когда тот будет находиться в 11 млн км от Земли, после чего врежется в его естественный спутник меньший астероид - "Диформос".

Основная цель эксперимента - испытать технологии для предотвращения попадания в Землю опасного астероида. В ходе столкновения DART попытается изменить траекторию полёта астероида, после чего специалисты лаборатории начнут наблюдение и анализ его поведения с помощью наземных телескопов и LICIACube, некрупного спутника, разработанного Итальянским космическим агентством.

НАСА DART

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