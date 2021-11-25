Более 100 тыс. человек умерли в Германии от коронавируса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число граждан с коронавирусом, скончавшихся в Германии за время пандемии, составило, по данным института Роберта Коха на четверг, 100 119 человек.

Индекс заболеваемости установил в стране новый антирекорд и составил 419,7 (случаев новых заболеваний на 100 тыс. человек за неделю).

Всего за время пандемии в Германии заболели 5 573 756 человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро четверга превысило 259 млн, умерли скончались 5 174 655 человек.