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Более 100 тыс. человек умерли в Германии от коронавируса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число граждан с коронавирусом, скончавшихся в Германии за время пандемии, составило, по данным института Роберта Коха на четверг, 100 119 человек.

В РоссииВ Германии зафиксировано рекордное число заболеваний COVID-19 за суткиЧитать подробнее

Индекс заболеваемости установил в стране новый антирекорд и составил 419,7 (случаев новых заболеваний на 100 тыс. человек за неделю).

Всего за время пандемии в Германии заболели 5 573 756 человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире на утро четверга превысило 259 млн, умерли скончались 5 174 655 человек.

Германия коронавирус

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