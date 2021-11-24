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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Германии зафиксировано рекордное число заболеваний COVID-19 за сутки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в ФРГ выявлено 66 тыс. 884 новых инфицированных COVID-19, что является рекордным числом заболеваний с прошлой недели, сообщил германский институт Роберта Коха в среду.

В миреТемп распространения COVID-19 на прошлой неделе рос только в ЕвропеЧитать подробнее

Всего в стране с начала пандемии COVID-19, по данным института, зарегистрировано почти 5,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 99 тыс. связанных с ней летальных исходов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время Европа лидирует по числу роста инфицированных коронавирусом, где их количество выросло за минувшую неделю на 11%.

Американский институт Джонса Хопкинса сообщил, что за последние 28 дней по числу новых случаев заболевания на первом месте в мире стоят США (более 2,2 млн случаев), за ними следуют Великобритания (более 1 млн случаев), Германия (963 тыс.), Турция (718 тыс.), Украина (588 тыс.), Франция (383 тыс.), Польша (381 тыс.), Нидерланды (378 тыс.).

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ФРГ коронавирус

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