Коронавирусом в мире заразились более 259 млн человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 259 465 036, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 174 655 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 091 937 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 775 397.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 544 882. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 466 980 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 43 112 заболевших, из них умерли 613 339 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 666,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 392 человека, в Индии - 334, в Бразилии - 2 858.