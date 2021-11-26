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В Германии поставлен новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха.

Всего в Германии зафиксировано 5 650 170 заболевших, число летальных исходов превысило 100 тысяч.

О серьезности распространения вируса заявила журналистам исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что обсудила ситуацию с вероятным будущим канцлером Олафом Шольцем, высказалась за возможное ограничение контактов между людьми.

В то же время, власти ряда регионов Германии вводят собственные меры локдауна для предотвращения роста числа инфицированных.

Так, в 11 регионах Баварии, которая является одним из лидеров в стране по числу заболеваний и отказов от вакцинации, максимально возможные ограничительные меры уже введены.

Как сообщила 23 ноября Всемирная организация здравоохранения, к марту смертность от коронавируса в Европе может превысить 2 млн человек. На прошлой неделе число зарегистрированных смертей увеличилось почти до 4,2 тысяч в день с 2,1 тысяч в конце сентября.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе
Хроника 09 января 2020 года – 26 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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