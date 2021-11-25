США направили эсминец в Черное море для действий с союзниками по НАТО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, говорится на странице Шестого флота ВМС США в твиттере.

"USS Arleigh Burke (DDG 51) начал переход в северном направлении в Черное море для действий с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе!" - говорится в сообщении.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО наращивают военно-политическое давление на Москву, осложняют обстановку у границ России в ряде регионов.

"В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".