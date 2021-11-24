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В Одессу прибыли два американских патрульных катера

В Одессу прибыли два американских патрульных катера
Судно Ocean Grand, на борту которого прибыли из США на Украину два патрульных катера типа Island
Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Два патрульных катера США класса Island, переданные Украине, прибыли в Одессу, сообщает телеканал "Рен ТВ".

Транспортное судно Ocean Grand, доставляющее катера отплыло из Балтимора. По данным телеканала, в настоящее время патрульные катера "отшвартованы" от судна, но когда именно Украина приступит к их эксплуатации пока неясно. Американское посольство заявило, эти корабли "помогут укрепить морскую безопасность Украины" и повысят оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО. Они являются частью военной помощи, которую Белый дом предоставляет Киеву с 2014 года.

Ранее, 30 октября, в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские военные сразу начали слежение за ним. На следующий день в Черное море направился американский командно-штабной корабль USS Mount Whitney. Позднее, 3 ноября, в акваторию Черного моря зашел танкер "John Lenthall" ВМС США, а 4 ноября прибыл корабль "Mount Whitney" ВМС США.

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