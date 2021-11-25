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Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы обсудили действия России на границе с Украиной и вопросы предстоящей встречи глав МИД стран НАТО, сообщает американский Госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (...) сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

Стороны также затронули вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря, отметил Прайс. По его словам, Блинкен заявил Столтенбергу, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Американские СМИ и официальные лица в ноябре сообщали о концентрации российских войск в районе границы с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области на границе России с Белоруссией.

В то же время, американская разведка в конце прошлой недели предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения на Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВS. Источники отмечают, что якобы имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.

Россия отвергает все обвинения.

США НАТО Россия Украина

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