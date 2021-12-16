Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков из-за ухудшения погоды

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта приостановлено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 21:15 16 декабря 2021 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.