Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузового транспорта из-за снега

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Движение на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении России, запрещено для большегрузов, сообщил в понедельник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Как отметили в ведомстве, движение на этом участке для машин с прицепами и полуприцепами запретили из-за снега и гололеда, для остальных видов транспорта оно свободно.

Отмечается, что на участках Млета - Гудаури, Гудаури - Коби и Степанцминда - Ларс движение машин должно осуществляться в безостановочном режиме и только через лавинозащитные тоннели. Перемещение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупредил департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.