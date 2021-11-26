Заболевание новым "южноафриканским" штаммом COVID-19 выявили и в Израиле

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля объявило в пятницу о выявлении нового штамма коронавируса B.1.1.529 у туриста, вернувшегося из Малави, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что медики исследуют еще два случая возможного заражения этим штаммом. Все трое были вакцинированы от COVID-19.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Жителям этих стран также запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы, информирует The Jerusalem Post.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 ранее был обнаружен у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".