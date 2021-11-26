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ЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в связи с обнаружением нового штамма коронавируса B.1.1.529 на юге Африки намерена предложить ЕС прекратить авиасообщение с этим регионом, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия в тесной координации со странами-членами (ЕС - ИФ) предложит экстренно приостановить полеты из южноафриканского региона из-за варианта B.1.1.529, представляющего предмет для беспокойства", - написала она в твиттере.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Соединенное Королевство из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Кроме того, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус Южная Африка

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