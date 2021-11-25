Новый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ученые изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529 после обнаружения случаев заражения им в Южной Африке и следят за эпидемиологической обстановкой в регионе, сообщает информационный портал News 24.

Новый вариант коронавируса также обнаружили в Ботсване и Гонконге, отмечает News 24.

В Национальном институте инфекционных заболеваний (NICD) в свою очередь заявили, что в Южной Африке уже зарегистрировали 22 случая заражения новым штаммом коронавируса.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32, и, по словам вирусологов, "это серьезная проблема".

В среду Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант B.1.1.529 как "находящийся под наблюдением". Это означает, что у данного варианта есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса.