Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США будут помогать Тайваню защищать себя, признавая политику "одного Китая",

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции в фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы.

"Мы по-прежнему привержены политике "одного Китая", а также обязательствам о поддержании способности Тайваня защищать себя в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем", сохраняя при этом способность противостоять любому применению силы, которое поставило бы под угрозу безопасность народа Тайваня", - сказал он.

По его словам, США "сейчас работают над усилением сдерживания, а не стремятся изменить статус-кво".

Министр сказал, что Вашингтон "собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая". Поэтому США "активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР", и, американские дипломаты и военные "предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов".

В последние месяцы напряженность в районе Тайваньского пролива растет, Тайвань жалуется на неоднократные полеты самолетов ВВС КНР вблизи острова

Остин завил, что эти полеты можно рассматривать как "репетиции", хотя и он не указал, репетиции чего именно.

"Я не хочу строить догадки, но, конечно... это очень похоже на репетиции", - сказал он.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

США Ллойд Остин Китай Тайвань

Новости по теме

Новости

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

В Белоруссии сообщили о нарушении границ украинским Ми-8

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });