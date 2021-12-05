США будут помогать Тайваню защищать себя, признавая политику "одного Китая",

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на конференции в фонде Рональда Рейгана в Калифорнии, заявил, что США будут продолжать оказывать помощь Тайваню в деле защиты от применения против него силы.

"Мы по-прежнему привержены политике "одного Китая", а также обязательствам о поддержании способности Тайваня защищать себя в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем", сохраняя при этом способность противостоять любому применению силы, которое поставило бы под угрозу безопасность народа Тайваня", - сказал он.

По его словам, США "сейчас работают над усилением сдерживания, а не стремятся изменить статус-кво".

Министр сказал, что Вашингтон "собирается быть открытым и откровенным с лидерами Китая". Поэтому США "активно ищут открытые линии связи с руководителями оборонных ведомств КНР", и, американские дипломаты и военные "предпринимают шаги для снижения риска и предотвращения просчетов".

В последние месяцы напряженность в районе Тайваньского пролива растет, Тайвань жалуется на неоднократные полеты самолетов ВВС КНР вблизи острова

Остин завил, что эти полеты можно рассматривать как "репетиции", хотя и он не указал, репетиции чего именно.

"Я не хочу строить догадки, но, конечно... это очень похоже на репетиции", - сказал он.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.