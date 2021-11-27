Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны КНР и КНДР

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу подтвердил свое обещание рассмотреть "все варианты", укрепления оборонных возможностей страны в условиях растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи, сообщают японские СМИ.

В миреПремьер-министр Японии заявил, что запуски ракет КНДР вызывают сожалениеЧитать подробнее

"Я рассматриваю все варианты, в том числе обладание так называемой способностью наносить удары по вражеским базам, для дальнейшего укрепления необходимой оборонной мощи", - сказал Кисида на встрече с военнослужащими сил самообороны.

Он отметил: "Обстановка в области безопасности, окружающая Японию, стремительно меняется с беспрецедентной скоростью. То, что раньше описывалось только в научно-фантастических романах, сегодня является реальностью".

Это, как пишут СМИ, связано с тем, что Северная Корея продолжает испытывать баллистические ракеты, а Китай продолжает наращивать военную мощь и активизирует все более агрессивную деятельность в регионе.

Япония Китай КНДР

Новости по теме

Новости

РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"

РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"

ЕC внес в черный список российскую авиакомпанию "Скол"

WSJ сообщила, что США изучают меры по противостоянию действиям РФ в отношении Украины

WSJ сообщила, что США изучают меры по противостоянию действиям РФ в отношении Украины

РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД

РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД

Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу

Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу

Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским
Пандемия коронавируса

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе
Пандемия коронавируса

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });