Кисида призвал Мун Чжэ Ина урегулировать разногласия между Токио и Сеулом

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина урегулировать вопрос компенсаций корейцам за время колониального правления Японии. Об этом пишет Kyodo.

Кисида отметил, что в телефонном разговоре с Мун Чжэ Ином попросил его принять соответствующие меры. Японский лидер указал, что отношения между двумя странами находятся в "чрезвычайно сложной ситуации".

Мун Чжэ Ин ответил, что нужно искать дипломатические решения, так как вопрос компенсаций имеет "различия в юридическом толковании" соглашения 1965 года.

При этом лидеры двух стран договорились сотрудничать с США по северокорейском проблеме. Кисида также попросил Мун Чжэ Ина о помощи в возвращении японцев, похищенных КНДР в 1970-80-е годы.

Ранее Токио выразил протест Сеулу в отношении постановления южнокорейского суда продать местные активы японской компании Mitsubishi Heavy Industries, Ltd для выплаты компенсаций тем, чей принудительный труд японцы использовали в период войны.

Верховный суд в Южной Корее в 2018 году удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. По словам истцов, им обещали возможность учиться и зарабатывать деньги, но вместо этого их отправили работать на заводы компании в Японии во время войны. Так, Верховный суд обязал компанию выплатить истцам компенсацию за труд.

Тогда Токио опротестовал это решение как идущее против соглашения 1965 года, в котором говорится, что вопрос решен "окончательно и бесповоротно".

В январе Сеульский суд впервые обязал Японию выплатить компенсацию 12 бывшим "женщинам для утех". В ответ на это в Токио указали, что вопросы о женщинах были урегулированы в соответствии с соглашением 2015 года.