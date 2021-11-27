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Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) обещает открыть школы для девочек в 2022 году.

"Школы для девочек по всей стране будут открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана", - заявил на встрече с послом Турции Джихадом Аргином заместитель премьер-министра талибов мавлави Абдул Кабир.

Слова Кабира в своем твиттере приводит официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

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По словам Кабира, женщины работают в различных учреждениях страны, таких как паспортный стол, аэропорт и сектор здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций.

Как он сказал, "Афганистан нуждается в поддержке и сотрудничестве всех стран, особенно Турции, и мы хотим, чтобы Турция больше инвестировала в Афганистан". Кабир высоко оценил деятельность неправительственной турецкой организации TICA в Афганистане.

В свою очередь, турецкий посол заявил, что его страна оказала помощь афганским беженцам и вынужденным переселенцам через "Красный Полумесяц", и помощь всё еще продолжается.

Как отметил дипломат, чьи слова цитирует в твиттере Муджахид, Турция предоставляет семена министерству сельского хозяйства Афганистана. Также продолжится работа над строительными проектами, финансируемыми Турцией, в провинциях Кандагар, Герат и районе Каджаки.

Кроме того, посол Турции сказал, что турецкие инвесторы заинтересованы в инвестировании в Афганистан, и некоторые из них посетят страну на следующей неделе.

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе этого года захватило почти все провинции страны, взяв 15 августа без боя столицу - Кабул. Из Афганистана после этого бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

7 сентября талибы обнародовали состав своего временного правительства, который полностью состоит из представителей движения, причем часть членов кабмина находится под санкциями ООН и США за причастность к террористической деятельности. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одним из государств мира.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 27 ноября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Турция

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