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Делегация США провела в Дохе переговоры с "Талибаном"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская делегация во главе со специальным представителем США по Афганистану Томом Уэстом провела двухдневные переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

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Сообщается, что делегацию талибов возглавлял министр иностранных дел движения мавлави Амирхан Муттаки.

"Делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные вопросы, вопросы здравоохранения, образования и безопасности. Афганская делегация заверила США в обеспечении безопасности и попросила безоговорочно освободить замороженные деньги Афганистана, отменить черные списки и санкции", - говорится в сообщении.

"Санкции должны быть прекращены, а гуманитарные вопросы должны быть отделены от политики", - заявил Муттаки, чьи слова цитирует Балхи.

"Отдельные встречи были также проведены между профессиональными и техническими группами двух делегаций, чтобы добиться лучшего прогресса по вопросам. В целом встречи были положительными, и стороны договорились продолжить проведение таких встреч в будущем", - добавил представитель МИД талибов.

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