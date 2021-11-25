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Талибы откроют в Афганистане предприятие по переработке каннабиса

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Захватившее в августе Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о намерении создать в стране предприятие по переработке каннабиса.

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В сообщении МВД талибов говорится, что предприятие будет создано с помощью компании Cpharm. Ведомство не сообщает подробностей об этой компании, однако информационное агентство Aamaj News отмечает, что она базируется в Австралии.

Начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости написал в твиттере, что с представителями этой компании встречался заместитель министра внутренних дел по борьбе с наркотиками.

"Cpharm инвестирует $450 млн в создание предприятия по переработке гашиша в Афганистане. Все этапы контракта с компанией завершены, и через несколько дней проект будет официально запущен, что создаст рабочие места для многих граждан", - сообщил Хости.

По его словам, продукция этого предприятия будет использоваться для производства лекарств и кремов.

При этом сама австралийская компания Cpharm сообщила, что не никак не связана с "Талибаном" и каннабисом, а также понятия не имеет, откуда появился подобный пресс-релиз МВД талибов.

Афганистан Талибан

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