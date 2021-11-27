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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Врач Саакашвили допустила его присутствие на судебном процессе 29 ноября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лечащий врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Нино Гогоришвили заявляет, что состояние здоровья его пациента удовлетворительное и он готовится к судебному процессу.

"На сегодняшний день состояние пациента удовлетворительное. Отмечается небольшая слабость. Лабораторные анализы в рамках нормы. Рацион питания расширен", - сказала она журналистам в субботу в военном госпитале в Гори, куда ранее Саакашвили был доставлен из тюремной больницы после почти 50-дневной голодовки.

По ее словам, меню для экс-президента составлено при согласовании с эндокринологом.

Гогоришвили отметила, что Саакашвили "готовится к суду".

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли готов Саакашвили присутствовать на суде 29 ноября, она сказала: "Думаю, будет".

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии несколько раз отказывалась доставлять Саакашвили в суд. В Минюсте Грузии объясняли это соображениями безопасности и состоянием здоровья экс-президента, который тогда находился в тюремной больнице и держал голодовку. Минюст и прокуроры предлагали стороне защиты Саакашвили, чтобы он принял участие в процессах дистанционно или чтобы заседания суда проходили в пенитенциарном учреждении. Это вызвало протест адвокатов, которые требовали позволить экс-президенту присутствовать в суде. После перевода Саакашвили в военный госпиталь в Гори министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что прекращение Саакашвили голодовки может стать основанием для его присутствия на судебных процессах.

Между тем, оппозиционная партия "Единое национальное движение" в субботу призвала своих сторонников собраться 29 ноября перед зданием Тбилисского городского суда, где должен состояться процесс Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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