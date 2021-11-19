Омбудсмен Грузии заявила, что у Саакашвили развилось опасное осложнение

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что у находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили развилось опасное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

В распространенном в пятницу заявлении омбудсмен ссылается на заключение группы врачей, созданной по ее инициативе для оценки состояния Саакашвили.

По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что данные и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

Она также отмечает, ссылаясь на мнение врачей, что состояние Саакашвили может еще больше ухудшиться - есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может вызвать энцефалопатия Вернике и что может привести к летальному исходу.

Омбудсмен вновь призвала перевести политика в гражданскую многопрофильную клинику.

Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объявил, что Саакашвили будет переведен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори на востоке страны.

Задержание Саакашвили в Грузии

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.