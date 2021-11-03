Генсек НАТО не увидел прямой военной угрозы странам Балтии со стороны России

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время не угрожает странам Балтии, полагает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет", - заявил Столтенберг в среду Эстонскому телевидению.

Тем не менее, по его словам, поведение России вызывает серьезное беспокойство и требует пристального внимания.

"Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо", - сказал Столтенберг.