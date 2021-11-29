В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 860 случаев, сообщает оперштаб.

В стране за 24 умерли от вируса еще 1 209 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, Петербурге - 66, Московской области - 58.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 273 964.

Поправились и выписаны 8,295 млн пациентов, в том числе 27 700 за последние сутки. Из них 3 тыс. 703 выздоровевших приходится на Москву.

Новые заражения фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 3 434 новых случая COVID-19, в Московской области 2 236, в Санкт-Петербурге - 2 181.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 604 233 случая коронавирусной инфекции.