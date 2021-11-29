Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 860 случаев, сообщает оперштаб.

В стране за 24 умерли от вируса еще 1 209 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, Петербурге - 66, Московской области - 58.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 273 964.

Поправились и выписаны 8,295 млн пациентов, в том числе 27 700 за последние сутки. Из них 3 тыс. 703 выздоровевших приходится на Москву.

Новые заражения фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 3 434 новых случая COVID-19, в Московской области 2 236, в Санкт-Петербурге - 2 181.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 604 233 случая коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА
Пандемия коронавируса

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Введенный в Кузбассе режим ЧС продлится до окончания работ на "Листвяжной"

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });