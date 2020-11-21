Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:44Заразились
на 21.11В России 2 064 748+24 822В мире 57 564 083+665 668

Президент Эстонии уволила главу Минобрнауки, возившую детей на служебной машине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд освободила в субботу от занимаемой должности министра образования и науки Майлис Репс, которая воспитывает шестерых несовершеннолетних детей и возила их на служебной машине. О решении говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Репс подала в пятницу заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, выяснивших, что она возила детей на служебной машине в школу и кружки. "Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения", - написала Репс в социальных сетях.

Она отметила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности "взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь".

Премьер-министр Юри Ратас выразил сожаление, что правительство покинет "по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр". Он подчеркнул, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра. При этом он сказал, что понимает и принимает решение Репс.

Эстонская газета Ohtuleht в течение трех дней следила за Репс и ее семьей, после чего опубликовала фотографии, на которых видно, как ее детей отвозят на служебной машине в школу и в кружки по интересам, что вызвало в обществе неоднозначное отношение как к министру, так и к самому изданию.

После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.

Эстония Керсти Кальюлайд

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Первый российский гумконвой прибыл в Карабах

Первый российский гумконвой прибыл в Карабах
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцев задействовали практически на всей территории Карабаха

Что случилось этой ночью: суббота, 21 ноября

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн

Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе

Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');