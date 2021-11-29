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Вывозной рейс для застрявших в ЮАР россиян может вылететь 1-3 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вывозной рейс для российских граждан, застрявших в ЮАР из-за ограничения авиасообщения с этой страной, может быть организован в период с 1 по 3 декабря, сообщает Генконсульство России в Кейптауне.

По информации дипмиссии, из-за приостановки авиасообщения и отмены всех рейсов в Россию в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса находящиеся в ЮАР российские граждане не могут вылететь домой.

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"Сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из страны продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways. Генконсульством совместно с посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна. Ориентировочные даты вылета - 1-3 декабря. Стоимость авиабилета будет зависеть от количества желающих покинуть страну", - говорится в сообщении дипмиссии.

В Генконсульстве подчеркивают, что рейс из Кейптауна организуется компанией Pro Trener и носит исключительно коммерческий характер. Как следует из информации в телеграм-канале, созданном дипломатами специально для застрявших россиян, самолет сможет взять на борт 15-16 человек. Положительный ответ на вопрос о том, намерены ли они воспользоваться этим рейсом для возвращения в Россию, дали 74% из более чем 200 участников опроса, проведенного в канале.

Генконсульство также сообщает, что представитель группы застрявших туристов побывал в дипмиссии и обсудил с дипломатами проблемы, возникшие у россиян, в том числе отсутствие в Кейптауне свободного номерного фонда для проживания. Дипломаты отметили, что вопрос взят в проработку, ведется поиск подходящего жилья.

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен неделю назад в Южной Африке, после чего его обнаружили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки. Оперштаб также поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование для прибывающих из этих государств.

Часть авиакомпаний отменили рейсы из ЮАР, а некоторые, в частности, KLM, перестали сажать на свои борта граждан стран, не входящих в Евросоюз.

ЮАР Россия

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