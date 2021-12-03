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В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом
Фото: James D. Morgan/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что у двух человек, которые прилетели в Россию из ЮАР, оказался положительный ПЦР-тест на коронавирус. Ведомство выясняет, каким именно штаммом они заразились.

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"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилете, в настоящее время госпитализированы (...) Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там добавили, что было проведено экспресс-тестирование пассажиров, они изолированы на 14 дней. У них каждый день берут ПЦР-тесты. Их биоматериал изучают в двух научно-исследовательских лабораториях.

В ЮАР недавно выявили новый штамм B.1.1.529, отличающийся повышенным количеством мутаций по сравнению с предшественником. ВОЗ 26 ноября присвоила ему статус "варианта, вызывающего беспокойство", и назвала его "омикрон". Ученые продолжают выяснять его контагиозность, защищает ли от него прививка и насколько тяжелые симптомы он вызывает. Однако разные страны мира уже начали усиливать меры профилактики, вплоть до полного закрытия границ для иностранцев.

Этот штамм начали находить и в других странах, в первую очередь, на юге Африки. Российские чиновники до сих пор говорили, что "омикрон" в стране еще не выявляли.

В связи с появлением "омикрона" глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 ноября объявила о введении двухнедельного карантина для въезжающих из стран с высоким риском заражения этим штаммом. Она отметила, что в основном это страны, с которыми еще не успели возобновить регулярное авиасообщение, и "граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы". По ее подсчетам, карантин должен был затронуть несколько сотен человек.

Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов.

3 декабря президент Владимир Путин дал правительству время до 7 декабря на подготовку плана действия по предотвращению распространения "омикрона" в России.

ЮАР Роспотребнадзор коронавирус

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