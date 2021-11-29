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Штамм COVID-19 "омикрон" продолжает распространяться по Европе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, которому ранее во Всемирной организации здравоохранения присвоили название "омикрон".

Согласно европейским СМИ, в Шотландии в понедельник сообщили о шести случаях заражения штаммом "омикрон". Общее число случаев заражения этим штаммом на территории Великобритании выросло до девяти.

Службы здравоохранения Португалии в свою очередь объявили об обнаружении 13 случаев заражения новым штаммом. Все выявленные случаи связаны с игроками и персоналом ФК "Белененсеш".

Власти Швейцарии со своей стороны сообщили о первом предполагаемом случае "омикрона" в стране. Медицинские службы проверяют анализы человека, недавно вернувшегося из ЮАР.

Во Франции в настоящее время также проверяют восемь случаев коронавируса, которые, как предполагается, могут представлять собой штамм "омикрон".

Ранее власти Нидерландов подтвердили, что 13 человек по возвращении из ЮАР сдали положительный тест на новый штамм.

В Австрии накануне зафиксировали первый в стране случай заражения "омикроном" - он выявлен у человека, недавно также вернувшегося из ЮАР.

Ранее поступали данные об обнаружении пациентом с "омикроном", в частности, в Италии, ФРГ и Бельгии.

О зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили и страны, расположенные не только в европейским регионе, например - Израиль и Канада.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Европа Коронавирус

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