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Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" вышел в море после визита в порт Варна

Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" вышел в море после визита в порт Варна
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, завершив пребывание в болгарском порту Варна, вышел в море "для продолжения операций в Черном море", сообщил в понедельник 6-й оперативный флот США.

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Как сообщали американские военные, 25 ноября эсминец вошел в акваторию Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО". После захода американского эсминца силы Черноморского флота сразу начали слежение за его операциями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

USS Arleigh Burke наряду с наряду с аналогичными эсминцами USS Ross, USS Roosevelt и USS Donald Cook, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. В ноябре в Черном море в течение более двух недель находились ракетный эсминец USS Ross и флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

ВМС США Arleigh Burke Болгария Варна Черное море НАТО

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