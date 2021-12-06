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Эсминец США "Эрли Бёрк" зашел в румынский порт Констанца

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke в воскресенье, 5 декабря, прибыл в румынский порт Констанца с запланированным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Arleigh Burke проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", — отмечается в сообщении.

Ранее Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" посетил порт Варна. Как сообщали американские военные, 25 ноября эсминец вошел в акваторию Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО". После захода американского эсминца силы Черноморского флота сразу начали слежение за его операциями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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