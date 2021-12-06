Эсминец США "Эрли Бёрк" зашел в румынский порт Констанца

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke в воскресенье, 5 декабря, прибыл в румынский порт Констанца с запланированным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Arleigh Burke проводит в Черном море рутинные операции по обеспечению военно-морской безопасности и региональной стабильности", — отмечается в сообщении.

#USSArleighBurke has arrived in Constanta, Romania 🇷🇴!



This is the ship"s second port call since arriving in the #BlackSea on Nov. 25.



Details: https://t.co/ESMhwdSyqO — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) December 5, 2021

Ранее Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" посетил порт Варна. Как сообщали американские военные, 25 ноября эсминец вошел в акваторию Черного моря "для проведения совместных операций с союзниками по НАТО". После захода американского эсминца силы Черноморского флота сразу начали слежение за его операциями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.