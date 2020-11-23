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Американский эсминец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия эсминца УРО (ПРО) ВМС США "Дональд Кук". Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

6-й оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75) в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря в целях проведения регулярных операций по поддержанию безопасности.

"Эсминец управляемого ракетного оружия класса Arleigh Burke ("Эрли Берк") USS Donald Cook 23 ноября вошел в Черное море для поддержки союзников и партнеров по НАТО", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Последним американским кораблем, посетившим регион, был аналогичный американский корабль USS Roosevelt (DDG 80) в сентябре текущего года.

"В ходе пребывания в Черном море USS Donald Cook проведет рутинные операции по обеспечению безопасности на море в целях поддержания региональной стабильности", - подчеркнули в американском флоте.

USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

США. РФ Черное море Дональд Кук

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